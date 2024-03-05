Боевики «Шторм Z» взбунтовались и выдвинули требования к Путину 5.03.2024, 16:38

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Хотели получить обещанные «золотые горы», но что-то пошло не так.

Российские раненые наемники подразделения «Шторм Z» записали обращение к Путину и пожаловались, что Россия о них не заботится и не замечает. Оккупанты утверждают, что их отказываются должным образом лечить и не выплачивают обещанные средства.

Как пишет obozrevatel.com, соответствующее видео было опубликовано российскими СМИ. Наемники из госпиталя напомнили российскому диктатору, что когда их вербовали идти воевать, то обещали «золотые горы», а теперь о них все забыли.

«Выплат за боевые выходы нет. Платят всего 35 тысяч рублей. В госпитале хирурги отказываются делать операции, даже не выпускают сходить в магазин. За ранения не выплачивают обещанные 3 миллиона рублей», – говорят они.

Наемники утверждают, что как только они стали недееспособными к службе, о них быстро забыли как об отработанном материале.