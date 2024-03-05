Набор в минские вузы будет сокращаться 5.03.2024, 16:39

Об этом заявил министр образования.

Набор в вузы Минска будет сокращаться, а региональные — и дальше поддерживаться. Об этом 5 марта на коллегии комитета по образованию Мингорисполкома рассказал министр образования Андрей Иванец, передает агентство «Минск-Новости».

По словам главы ведомства, в этом году планируют существенно увеличить набор абитуриентов на уровень среднего специального образования и не упустить цифры набора по профессионально-техническому.

— Несмотря на так называемую доступность высшего образования, мы проводим планомерную работу по усилению регионов. Набор в минские вузы будет сокращаться. Региональные вузы — и дальше поддерживаться. Но это не значит, что столичные школьники не смогут получить высшее образование. Отнюдь нет. Количество бюджетных мест будет увеличиваться. А количество платных — уменьшаться, — пояснил Андрей Иванец. — Медалисты имеют просто беспрецедентные возможности — поступление в вузы без экзаменов, в столичные — на востребованные экономикой специальности. В этом году мы расширили перечень. Раньше во многом это были специальности непопулярные у абитуриентов.