Какой будет погода в Беларуси до конца рабочей недели 5.03.2024, 16:54

1,080

Прогноз синоптиков.

6 марта погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, местами воздух будет охлаждаться до -6..-8°С, максимальная днем -1..+5°С. Атмосферное давление будет расти.

7-8 марта сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность.

7 марта преимущественно без осадков. Ветер северной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, местами до -10°С, максимальная днем 0..+6°С.

8 марта преимущественно без осадков. Ветер северной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по востоку Беларуси до -10°С, максимальная днем 0..+7°С.