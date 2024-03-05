Три продукта, которые следует включить в рацион, чтобы жить дольше 5.03.2024, 17:28

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Один из них — лук.

Продолжительность нашей жизни зависит от ряда факторов, способствующих этому. Некоторые из них находятся вне нашего контроля, например, наша генетика, травмы и болезни.

Однако определенный выбор имеет огромное влияние. Как часто мы занимаемся спортом, курим ли мы и сколько алкоголя пьем – все это влияет на продолжительность жизни.

Диета также играет важную роль в нашем здоровье и благополучии: известно, что некоторые продукты снижают риск заболеваний, в то время как другие повышают риск.

Теперь исследование выявило несколько продуктов и напитков, которые могут помочь вам жить дольше, а также снизить риск смерти от болезни Альцгеймера, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports , обнаружило связь между более высоким потреблением флавонолов и более низким риском возникновения этих состояний и смертности от всех причин.

Флавонолы — это тип флавоноидов, биологически активных полифенольных соединений, содержащихся в различных продуктах растительного происхождения.

Уже известно, что они обладают различными потенциальными преимуществами для здоровья, включая улучшение кровотока и снижение воспаления, окислительного стресса и артериального давления.

Также было показано, что флавоноиды проявляют противоопухолевое действие, воздействуя на ключевые молекулы и пути.

Но это был первый раз, когда взаимосвязь между потреблением флавонолов и риском смертности была так тщательно изучена.

В рамках исследования группа исследователей использовала базу данных Национального обследования здоровья и питания (NHANES), содержащую информацию о 11 679 людях в возрасте 20 лет и старше.

Они исследовали взаимосвязь между потреблением флавонолов (общий флавонол, кемпферол, мирицетин, изорамнетин и кверцетин), риском смертности от всех причин и риском смертности от конкретных причин (болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет).

Это показало, что участники с самым высоким общим потреблением флавонолов, как правило, были молодыми белыми мужчинами и имели в анамнезе диабет, гипертонию, гиперлипидемию, застойную сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца, стенокардию, сердечный приступ и инсульт.

Увеличение общего потребления флавоноидов показало тенденцию к снижению смертности от всех причин, а также смертности от болезни Альцгеймера, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты имеют практическое значение для общественного здравоохранения, потому что флавонол можно дополнить, внося ежедневные изменения в рацион и улучшая пищевые привычки.

Но где мы можем найти эти флавонолы? Первичные флавонолы, такие как кверцетин, кемпферол, мирицетин и изорамнетин, богаты чаем, луком и ягодами.

Комментируя результаты исследования, доктор Сушама Чапхалкар сказала: «Зеленый и черный чаи являются отличными источниками флавонолов».

Что касается лука, она рекомендовала красный сорт, «в котором больше флавонолов по сравнению с другими сортами».

Она добавила: «Например, черника и ежевика, которые известны высоким содержанием антиоксидантов, включая флавонолы».

По словам доктора Чапхалкара, другие продукты, богатые флаванолами, включают: капуста, яблоки, красное вино, помидоры, брокколи, латук и виноград.