Президент Венгрии в первый день в должности подписал ратификацию членства Швеции в НАТО
- 5.03.2024, 18:55
Заявка Швеции на вступление в Альянс окончательно ратифицирована.
Новоизбранный президент Венгрии Тамаш Шуйок утвердил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
После того, как глава венгерского государства подписал документ о ратификации, его должны направить в Вашингтон. Tакую процедуру, скорее всего, должны провести быстро.
Что предшествовало
Стоит заметить, что Венгрия оставалась последней страной, которая не ратифицировала заявку на вступление Швеции в НАТО с 2022 года. Это было последним препятствием на пути Швеции ко вступлению в Альянс.
Недавно парламент Венгрии одобрил ратификацию заявки Швеции.
После этого спикер парламента подписал ратификацию и направил документ в канцелярию президента для обнародования.
Страны НАТО неоднократно призывали и требовали Будапешт ратифицировать заявку Швеции.
Недавно посол Литвы в Швеции заявил о том, что после вступления Швеции в НАТО Балтийское море станет внутренним морем Альянса.
При этом дипломат добавлял, что если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" первым.