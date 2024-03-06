«Двойник Путина живет с ним на Валдае» 3 6.03.2024, 8:10

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Появилась новая информация о дублере главы Кремля.

У главы РФ Владимира Путина действительно имеется двойник, но он не подменяет диктатора на публичных мероприятиях.

Такое мнение выразил российский правозащитник, блогер Марк Фейгин в разговоре с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

«Я согласен, что имеются оперативные непубличные двойники. Они есть у они нужны, чтобы оперативно создавать некое безопасное для него пространство. Потому что покушение может быть на одного, останется второй. Замутить все – есть двойники, кого убивать, одного или другого. Они (окружение Путина. – Ред.) параноидально чувствуют угрозу», – говорит Фейгин.

Правозащитник считает, что двойники не нужны для того, чтобы публично репрезентовать и заменять Путина публично, ведь это очень опасно.

«Потому что за Путиным наблюдают разные эксперты, разведсообщества, люди, разбирающиеся в физиогномике. Поэтому такую подмену эксперту не заметить очень сложно. Выдать себя за другого человека – это тысячи параметров, начиная от тембра голоса, разреза глаз и т.д. Конечно, сейчас, с помощью современных технологий, можно повторить. Но передать манеру мышления через речь – очень сложно. Если это все же удалось, мы узнаем об этом после, когда все окончится. Если появятся подтверждения, что, например, это двойник выступал вместо Путина в Мариуполе, я очень удивлюсь. Пока все факты указывают, что двойники есть, но это двойники оперативные, а не заменяющие Путина публично. Непубличные двойники», – подытожил Марк Фейгин.

В свою очередь Дмитрий Гордон отметил, что по его информации, что вместе с фактической семьей Путина (то есть с любовницей Алиной Кабаевой и их общими детьми) на Валдае живет и двойник диктатора.

«Единственный двойник. Человек, которому сделали очень много пластических операций. Он живет фактически рядом с Путиным, наблюдает за ним, общается, перенимает какие-то вещи. И отличить их практически невозможно. Говорят, что их различает только старший сын Иван», – заявил Гордон.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Путина могут заменять двойники. По его словам, у диктатора есть по меньшей мере трое двойников.