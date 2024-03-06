В России прогремел взрыв и вспыхнул пожар на крупной ТЭЦ 9 6.03.2024, 8:19

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Много пострадавших.

В России на Шаногарской ТЭЦ в Республике Тыва 6 марта прогремел взрыв. После него на объекте вспыхнул мощный пожар.

Об этом сообщают украинские СМИ.

По их данным, вследствие инцидента пострадали много людей: по состоянию на 6 часов утра по минскому времени озвучивались цифры от 10 до свыше 20 человек.

Факт взрыва и последовавшего за ним пожара подтвердил губернатор Тывы Владислав Ховалыг.

«Выясняем причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ. Погибших нет, но известно о 10 пострадавших. Они госпитализированы. На месте работают оперативные службы, здание оцеплено. Выезжаю в Шагонар. Создаем оперативный штаб, куда войдут руководство МЧС, МВД, Росгвардии, региональных минздрава, минЖКХ, минтопэнерго, Службы ГО и ЧС. Мобилизуем аварийные бригады для устранения последствий», – написал он в 05:19 по минскому времени.

Где именно возник пожар, российские СМИ путаются. Пока одни пишут, что огонь «предположительно вспыхнул в котельной», другие утверждают, что эпицентром возгорания стало центральное помещении компании «УК ТЭК 4», содержащей объект.

Неизвестно также, что стало причиной пожара.

Официальные сообщения об инциденте исчерпывались формулировкой «произошел пожар и задымление» (так охарактеризовали произошедшее в МЧС региона).

По состоянию на 6 часов утра росСМИ заявляли об увеличении количества пострадавших. При этом данные рознятся.

Так, одно из российских СМИ утверждало, что пострадали 16 человек, а под завалами здания, в котором прозвучал взрыв, могут оставаться люди.

Другое издание писало, что «количество пострадавших увеличилось до 18, шесть из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии».

Третье же СМИ утверждало, что различные травмы получили свыше 20 человек. Большинство пострадали от угарного газа либо получили ожоги. Госпитализированы 17 пострадавших. Этот ресурс также писал о том, что под завалами могут находиться люди.

По состоянию на 7 часов утра по минскому времени Ховалыг подтвердил 18 пострадавших.

«Пожар на Шагонарской ТЭЦ локализован. На данный момент 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии. 9 - в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному. Всех пострадавших сейчас транспортируют в республиканские больницы в Кызыл. На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся троих», – написал губернатор.

Местный минздрав объявил, что на место событий отправили бригаду врачей, в которую, в частности, входят анестезиологи и реаниматологи.