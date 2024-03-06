NYT: Трамп тайно встретился с Маском во Флориде 2 6.03.2024, 10:57

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Политик стремится получить крупные денежные вливания для своей перевыборной кампании.

Бывший президент США Дональд Трамп встретился с миллиардером, генеральным директором компаний Tesla Inc и SpaceX Илоном Маском во Флориде в выходные.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о встрече.

Трамп стремится получить крупные денежные вливания для своей перевыборной кампании.

По информации журналистов, в воскресенье, 3 марта, Трамп встретился с Маском и рядом богатых доноров-республиканцев.

По словам человека, обсуждавшего этот вопрос с Трампом, экс-президент хвалил Маска перед союзниками и надеется вскоре встретиться с миллиардером один на один.

Ни Маск, ни кампания Трампа не ответили на просьбу о комментарии.

Трамп, чье личное состояние недавно пострадало от судебных решений, вынесенных против него по гражданскому делу о мошенничестве в Нью-Йорке и по отдельному делу о клевете, намерен привлечь новых крупных спонсоров для своей президентской кампании.