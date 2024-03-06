Эксперты назвали лучшие электромобили премиум-класса 2024 года 6.03.2024, 10:57

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На первом месте не Tesla.

J.D. Power, ведущая компания в области исследований автомобильной индустрии, представила свой новый отчет.

Отчет сделан на основе опроса владельцев и показывает, что больше остальных впечатлили потребителей модели BMW, Rivian и Tesla.

Согласно данным исследования, владельцы электромобилей по-прежнему ценят экономию и при переходе на электромобили.

BMW i4 был признан лучшим среди брендов премиум-класса, получив общий балл 800. Этот результат позволил BMW опередить Rivian R1T, Rivian R1S, Tesla Model 3 и Tesla Model Y.

Категория премиум-класса включает только восемь моделей, что на три больше, чем в предыдущем году. Среди остальных моделей в рейтинге были Volvo C40 Recharge, Volvo XC40 Recharge и Audi Q4 e-tron.

Однако, помимо оценки отдельных моделей, отчет также выявил распространенные проблемы с электромобилями. Брент Грубер, исполнительный директор компании по электромобилям, отметил, что отсутствие инфраструктуры для зарядки электрокара является ключевой причиной, по которой многие покупатели отказываются от его покупки.

Интересно, что исследование также выявило, что начинающие водители менее склонны покупать электромобили, чем те, у кого уже есть опыт владения. Многие новички рассматривают возможность приобретения гибридного или бензинового автомобиля на следующую покупку.

Таким образом, результаты исследования J.D. Power подчеркивают важность развития инфраструктуры зарядных станций и улучшения опыта владения для дальнейшего распространения электромобилей.