Ученые проанализировали магазинную еду 6.03.2024, 22:20

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Результаты исследования шокируют.

На основании исследования, в котором проанализирована пища, потребляемая почти 10 миллионами жителей США, ученые пришли к выводу о том, что ультрапереработанная еда имеет деструктивное воздействие на организм человека, постепенно приводя к нашей смерти.

Исследователи обнаружили, что это влияние сопровождается более 30 негативными эффектами, особо затрагивающими сердечно-сосудистую систему, обмен веществ и мозг. Авторы данной статьи в журнале «The BMJ» рассказывают о главных опасностях, вызываемых ультрапереработанной едой.

Что же подразумевается под термином «ультрапереработанная еда»? Эта категория включает в себя продукты, которые прошли глубокую переработку пищевой промышленностью. Распространенные процедуры, которые трансформируют продукты в ультрапереработанную пищу, включают измельчение, очищение (рафинирование), экстракцию, обогащение, добавление большого количества Е-добавок и ароматизаторов, а также технологическую обработку химическими веществами, неизвестными широкой публике. В домашней кухне эти методы применять не приходится, так что промышленная обработка очень отличается от того, что мы делаем дома.

В продуктовых магазинах преобладающее большинство продуктов, примерно 80−90%, являются ультрапереработанными. Это важно, если учесть, что принципы нашего питания близки к американскому стилю. Мало кто задумывается о том, что знаменитый архитектор советского пищепрома, Анастас Микоян, создавал его на основе американских стандартов. Он даже специально посещал США, чтобы изучить и закупить оборудование, а после перестройки мы полностью перешли на западный стиль питания.

Ультрапереработанные продукты не ограничиваются фастфудом, чипсами, шоколадками Mars/Snickers и газировкой, которые многие считают основными представителями этой категории. На самом деле эти продукты составляют лишь небольшую долю всего ассортимента ультрапереработанной пищи. Когда вы заходите в супермаркет, большинство доступных продуктов относится к этой категории.

Эти продукты по своей сути являются результатом интенсивной обработки пищевой промышленностью. Например, в отделе колбасных изделий, за исключением сала, все остальное содержит множество пищевых добавок и странных ингредиентов, таких как мясо механической обвалки и специфические животные и растительные белки, полученные сложными методами из непищевых источников. Даже цельнокусковые продукты, такие как окорок и грудинка, пропитаны рассолами с Е-добавками. Практически невозможно найти что-то без них в этом отделе, за исключением специализированных магазинов.

Особое внимание стоит обратить на полуфабрикаты, предназначенные для экономии времени (но не забывайте, что время жизни — самая ценная вещь). В этом отделе представлено множество продуктов, требующих только разогрева или заливки кипятком. Почти все они относятся к ультрапереработанной категории. Сюда входят полуфабрикаты из мяса, птицы, рыбы или растительного сырья (котлеты, пельмени, куриные наггетсы и т. д.), супы быстрого приготовления, бульонные кубики, вторые блюда на основе лапши, картофеля и каш быстрого приготовления, пельмени, голубцы, блинчики, пирожки, вареники и т. д.

Что касается хлебного отдела, иногда там можно найти продукцию из цельного зерна или грубой муки, почти без Е-добавок. Остальной хлеб, особенно из муки высшего сорта, является ультрапереработанной пищей. Та же самая ситуация с другими макаронными изделиями (печенье, вафли, пирожные и т. д.), а также со всеми видами кондитерских изделий (конфеты, шоколад с низким содержанием какао) и сладких газированных напитков.

Перекусы, разбросанные по всему магазину, создаются для того, чтобы привлечь ваше внимание — вдруг вы их купите. Включая эти чипсы, сухарики, палочки, хлопья, особенно с различными добавками, а также другие закуски и снеки, они также относятся к ультрапереработанной категории. Сухие завтраки с большим количеством сахара, большинство видов мороженого и сладкие газированные напитки тоже входят в эту категорию.

Даже в молочном отделе много ультрапереработанных продуктов. К ним относится не молоко (за исключением сухого), кефир, йогурт, простокваша и другие кисломолочные продукты, а также сливочное масло. Сыры, плавленые или содержащие множество добавок, также ближе к ультрапереработанной категории.

Чтобы узнать, какие продукты можно купить в магазинах без вреда для здоровья, легче перечислить, что стоит купить, чем-то, от чего лучше отказаться. К счастью, ассортимент непереработанных продуктов невелик. Вот все сырые продукты из мяса, птицы и рыбы, которые не содержат добавок и соусов, можно смело приобретать. Некоторые котлетки, колбаски и фарш также относятся к этой категории.

В отделе овощей и фруктов все продукты пригодны для покупки и употребления. Однако следует обращать внимание на сухие специи и приправы — выбирайте те, в состав которых входят только специи и приправы, без соли, глютамата и прочих добавок. В отделе бакалеи предпочтение лучше отдавать натуральным крупам, создавая вкус сами при готовке.

Чай стоит выбирать с натуральным ароматом, так как многие другие ароматы, которые он содержит, в большинстве случаев синтетические. Шоколадные напитки приобретайте только те, которые на самом деле содержат какао и не быструю приготовку, так как в последних содержится намного больше сахара, чем самих какао-порошка. Жидкое растительное масло можно приобретать даже рафинированное, так как оно является необходимым ингредиентом при готовке. Единственной альтернативой является оливковое масло extra virgin (нерафинированное), которое также можно использовать при приготовлении блюд.

Вред в цифрах

Давайте рассмотрим цифры, полученные от ученых о возможном вреде переработанных продуктов:

- Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 50—66%;

- Общая смертность (от всех причин) возрастает на 21%;

- Риск развития сахарного диабета 2 типа увеличивается на 12—40%;

- Риск развития ожирения повышается на 55%;

- Вероятность тревожных расстройств увеличивается на 48%;

- Вероятность депрессий растет на 22%;

- Риск развития других психических расстройств возрастает на 53%;

- Риск проблем со сном повышается на 41%;

- Риск свистящего дыхания во сне увеличивается на 40% (это признак повышенного риска остановки дыхания во сне, который может быть смертельным).

Кроме того, ультрапродукты имеют еще более 20 негативных эффектов. Среди них повышенный риск развития определенных видов рака, артериальной гипертонии, метаболического синдрома, неалкогольной жировой болезни печени и множества других неприятных проблем.