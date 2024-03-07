Можно ли дарить четное количество цветов на праздник? 7.03.2024, 14:21

Такая традиция распространена не во всех странах.

Когда мы выбираем букет кому-то на подарок, то обязательно обращаем внимание на цвет и количество цветов в нем. С древности каждый из этих аспектов считался очень важным – наши предки верили, что разный цвет подаренных цветков несет в себе разное значение. Такое же внимание уделяли и тому, из какого именно количества цветков состоит букет. Считается, что четное количество цветков дарить нельзя, пишет glavred.info.

Почему нельзя дарить четное количество цветов?

Каждый из нас хотя бы раз слышал о такой примете, но не все знают о ее точном значении и происхождении.

Дело в том, что еще с дохристианских времен четные числа считались олицетворением смерти и зла, такие числа связывали с окончанием жизненного пути. А вот нечетные числа наоборот связывали с жизнью, развитием, успехом и везением.

Поэтому традиционно букеты с четным количеством цветков несут только на похороны и на кладбище. Именно четное количество цветов принято нести на могилу покойного человека. В то же время, когда мы собираемся к кому-то на день рождения или другой праздник, то берем с собой букет, количество цветков в котором нечетное.

Но интересно, что такая традиция распространена не во всех странах – во многих государствах мира четное количество цветов в букете воспринимается совсем по-другому.

Например, в Грузии наоборот живым людям дарят «на счастье» букеты, которые содержат четное количество цветов, а вот на кладбище несут букеты с нечетным количеством, чтобы «усопший не забрал себе счастье у живых».

Именно четное количество цветов в букете принято дарить почти во всей Европе, в США и ряде других стран мира.