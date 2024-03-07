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Майк Тайсон проведет бой с блогером Джейком Полом

  • 7.03.2024, 19:15
  • 1,144
Майк Тайсон проведет бой с блогером Джейком Полом

Блогер на 30 лет моложе легендарного боксера.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон и блогер Джейк Пол проведут боксерский поединок 20 июля в Арлингтоне (штат Техас, США), сообщили организаторы Most Valuable Promotions.

Бой будет транслироваться на Netflix. ESPN отмечает, что статус боя — профессиональный или выставочный — пока неизвестен.

В октябре прошлого года представитель Тайсона говорил, что тот больше не планирует проводить бои.

В последний раз Тайсон выходил на ринг в 2020 году в выставочном поединке против Роя Джонса. В андеркарде того боя Пол нокаутировал бывшего игрока НБА Нейта Робинсона.

Организаторы назвали бой Тайсон — Пол «поединком мечты», который случается раз в жизни.

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