Названы самые высокооплачиваемые актеры 2023 года 7.03.2024, 22:06

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Адам Сэндлер

Рейтинг возглавил Адам Сэндлер.

Адам Сэндлер возглавил список самых высокооплачиваемых актеров 2023 года по версии Forbes. Полный рейтинг размещен на сайте издания.

В прошлом году Сэндлер заработал 73 млн долларов благодаря сделке со стриминговым сервисом Netflix. Актер сотрудничает с платформой с 2014 года и выпустил на ней ряд популярных комедий, в их числе «Загадочное убийство» и «Убийство в Париже».

На втором месте в списке Forbes — Марго Робби. В прошлом году она заработала 59 млн долларов. Первую тройку замыкает Том Круз с результатом 45 млн. Также в рейтинг попали Райан Гослинг, Мэтт Дэймон, звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, Леонардо Ди Каприо, Джейсон Стэйтем, Бен Аффлек и Дензел Вашингтон.

При подсчете заработка учитывались не только гонорары, но также отчисления от сборов картин. Актером, который снялся в наибольшем количестве проектов в 2023 году, стал Джейсон Стэйтем. 56-летний британец появился в четырех фильмах: «Форсаж 10», «Мег 2: Бездна», «Неудержимые 4» и «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать».