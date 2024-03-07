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Названы самые высокооплачиваемые актеры 2023 года

  • 7.03.2024, 22:06
  • 2,336
Названы самые высокооплачиваемые актеры 2023 года
Адам Сэндлер

Рейтинг возглавил Адам Сэндлер.

Адам Сэндлер возглавил список самых высокооплачиваемых актеров 2023 года по версии Forbes. Полный рейтинг размещен на сайте издания.

В прошлом году Сэндлер заработал 73 млн долларов благодаря сделке со стриминговым сервисом Netflix. Актер сотрудничает с платформой с 2014 года и выпустил на ней ряд популярных комедий, в их числе «Загадочное убийство» и «Убийство в Париже».

На втором месте в списке Forbes — Марго Робби. В прошлом году она заработала 59 млн долларов. Первую тройку замыкает Том Круз с результатом 45 млн. Также в рейтинг попали Райан Гослинг, Мэтт Дэймон, звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, Леонардо Ди Каприо, Джейсон Стэйтем, Бен Аффлек и Дензел Вашингтон.

При подсчете заработка учитывались не только гонорары, но также отчисления от сборов картин. Актером, который снялся в наибольшем количестве проектов в 2023 году, стал Джейсон Стэйтем. 56-летний британец появился в четырех фильмах: «Форсаж 10», «Мег 2: Бездна», «Неудержимые 4» и «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать».

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