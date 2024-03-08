Появилось видео ракетного удара по кортежу Зеленского 8 8.03.2024, 8:37

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Ракеты взорвались совсем рядом.

В сети распространяют видео с моментом удара рядом с кортежем президента Украины Владимира Зеленского 6 марта в Одессе. Соответствующее видео публикуют греческие СМИ.

Судя по обнародованным кадрам, удар пришелся на территорию Одесского морского торгового порта. В этот момент президентский кортеж проезжал по территории Морвокзала.

6 марта греческая газета Protothema писала, что Российская Федерация нанесла ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе. По информации газеты, кортеж Зеленского, который находился в 150 метрах от греческой делегации в Одессе во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, был обстрелян российской ракетой в 12:43 (по Минску) в среду, 6 марта.

В тот же день Зеленский появился на публике и прокомментировал ракетный удар по его кортежу. Глава украинского государства сообщил о пострадавших и раненных в Одессе.