На аукцион выставили самый оригинальный Rolls-Royce в мире 1 9.03.2024, 10:32

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Он единственный в своем роде.

В Дубае на аукцион RM Sotheby's выставили необычный Rolls-Royce Wraith 2015 года. Роскошное купе превратили в практичный универсал. За него планируют получить от 275 000 до 325 000 долларов. О нестандартном авто рассказали на сайте аукционного дома.

Универсал Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake (именно так назвали проект) создали в одном-единственном экземпляре. Оригинальный тюнинг Rolls-Royce выполнил нидерландский дизайнер Нильс ван Рой, который специализируется на создании подобных дорогих универсалов. Работы над авто длились 2500 часов и стоили 300 000 евро.

В Rolls-Royce Wraith удлинили крышу и добавили двери багажника, что сделало его более просторным. В салоне сзади установили новые кресла, разделенные центральной консолью. Интерьер отделан дорогой кожей, деревом и алюминием, а подсветка потолка имитирует звездное небо.

Тюнинг Rolls-Royce Wraith коснулся и двигателя. Отдачу 6,6-литрового V12 твин-турбо увеличили до 700 л.с. и 900 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает около 4 секунд.

Кстати, название Spectre получил и первый электромобиль Rolls-Royce, который стал преемником Wraith.