Белорусский врач назвала главные источники бета-каротина 1 9.03.2024, 15:35

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Этот мощный антиоксидант стимулирует иммунную систему человека.

Врач-валеолог отдела общественного здоровья Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Валентина Машенская рассказала о пользе бета-каротина.

Она отметила, что бета-каротин, предшественник витамина А, является мощным антиоксидантом, который не только блокирует свободные радикалы, но и стимулирует иммунную систему организма человека. Также она подсказала, что бета-каротин можно запастись впрок с помощью пищи. Статью медика разместили на сайте Брестского облисполкома.

Врач-валеолог Валентина Машенская отметила, что у пациентов, страдающих раковыми заболеваниями, уровень бета-каротина в крови на треть ниже, чем у здоровых людей.

Морковь, абрикосы, курага, шиповник, шпинат, петрушка, тыква, помидоры, облепиха, батат, болгарский перец, грейпфрут, дыня, хурма, щавель, брокколи, горох, зеленый лук, кинза и салат романо (классический ингредиент для салата «Цезарь») являются главными источниками бета-каротина.

Также врач отметила, что бета-каротин не теряет своих свойств при тепловой обработке. Одна среднего размера морковка содержит достаточное количество бета-каротина на два дня, а 2-3 помидора — на один день.

— Важно помнить, что каротин в организме может откладываться про запас, на срок до года и более, поэтому важно осенью создать запас в организме этого витамина, употребляя как можно больше продуктов, его содержащих, — отметила Валентина Машенская.