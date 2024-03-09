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Белорусы покорили TikTok розами из жести

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  • 9.03.2024, 21:27
  • 1,564
Белорусы покорили TikTok розами из жести

Видео набрало более пяти миллионов просмотров.

Учащиеся аграрного колледжа из Смилочивей сняли TikTok о том, как мастерят металлические розы. Это видео просмотрели 5 миллионов раз. И это не говоря еще о 400 тысячах просмотров в Инстаграм.

Студенты раздали все розы на 8 марта — бесплатно.

@sgk_smilovichi_belarus подарок на 8 марта своими руками, брутальный и из металла🦾. #смиловичскийколледж #смиловичскийлицей #8марта #8сакавика #международныйженскийдень ♬ оригинальный звук - ⚙️🛠️Спяцы🫡

@olgomec_belarus Смиловичский государственный колледж подготовил подарки к 8 марта! #международныйженскийдень #8сакавика #смиловичскийлицей #смиловичскийколледж #изделияизметалла #металлическиефигуры #8марта ♬ Девчонки с праздником 8 марта - Александр Закшевский

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