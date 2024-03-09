Белорусы покорили TikTok розами из жести 5 9.03.2024, 21:27

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Видео набрало более пяти миллионов просмотров.

Учащиеся аграрного колледжа из Смилочивей сняли TikTok о том, как мастерят металлические розы. Это видео просмотрели 5 миллионов раз. И это не говоря еще о 400 тысячах просмотров в Инстаграм.

Студенты раздали все розы на 8 марта — бесплатно.