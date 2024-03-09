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В Беларуси разработали уникальную тест-систему для выявления гепатита Е

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  • 9.03.2024, 21:48
В Беларуси разработали уникальную тест-систему для выявления гепатита Е

И у домашних животных, и у людей.

В Беларуси разработали уникальную тест-систему для выявления гепатита Е и у людей, и у животных, сообщает телеканал СТВ.

Предполагается, что это позволит существенно улучшить качество лечения.

«Такую тест-систему сделали, которая позволяет определить вирус гепатита Е и у домашних животных, свиней, крупного рогатого скота, и у людей одновременно», — заявил Владимир Симирский, директор опытного производства Института биоорганической химии НАН Беларуси.

Гепатит Е — инфекционное заболевание, которое не имеет межвидового барьера. Оно может передаваться от животного к человеку и наоборот.

Добавим, что в середине февраля этого года Минздрав сообщал о росте заболеваний вирусным гепатитом А. Большинство заболевших составляли люди в возрасте 18−39 лет.

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