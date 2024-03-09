«Беларусь идет к такому забытому явлению, как дефицит» 9.03.2024, 22:58

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Он коснется в первую очередь качественных товаров.

Появились данные, позволяющие подвести годовые экономические итоги Беларуси через призму индекса «ЧаркаШкварка». Нас ждут новые рекорды: удивляющие, обескураживающие и тревожащие, пишут «Вашы грошы»:

— Итак, за четвертый квартал количество чарок и шкварок, которые может себе позволить белорус за среднюю заработную плату, составило 551, это исторический максимум, в третьем квартале 2023 года показатель был скромнее — 525 ЧШ.

Напомним, что мы высчитываем индекс ЧШ, сложив среднюю по стране стоимость 100 граммов бескостной свинины и 100 граммов водки. Полученный в итоге показатель ярко подсвечивает скрытые тенденции в экономике, которые мы сегодня и изучим.

Высокие показатели средней зарплаты в чарках и шкварках к концу прошлого года не стали для нас неожиданностью. Стоит помнить, что декабрь является месяцем взрывного роста зарплат, так как на этот период приходится время выплаты премий, тринадцатых зарплат и годовых бонусов. Если посмотреть на график, мы увидим ежегодные локальные пики в декабре.

Выделим некоторые тренды, охарактеризовавшие прошедший год. Если в 2021 и 2022 году стоимость ЧШ стабильно росла, догоняя инфляцию, то в 2023-м этот показатель заметно затормозился — мы видим результат ручного регулирования цен.

В четвертом квартале стоимость достигла 3 рубля 76 копеек, что тоже является рекордом, даже несмотря на искусственное сдерживание стоимости составляющих ЧШ.

Если рассматривать последний квартал 2023 года, то мы увидим, что свинина выросла в цене на 1,8%, а водка — всего на 0,8%. Соответственно, стоимость одной ЧШ выросла всего на 1,2%. Мы наглядно видим, что ценовой контроль действительно работает, и, если не знать подтекста происходящего, кажется, что все великолепно.

На самом деле, красивая картинка — результат действия двух факторов: с одной стороны, людям платят зарплаты, которые растут значительно быстрее производительности их труда (включая для этого печатный станок), с другой — бизнес поставили в условия, при которых он не может рыночным образом устанавливать цены.

Но важно помнить, что законы физики и экономики никто не отменял. Если долго одновременно одной ногой жать на тормоз, а другой — на газ, очень скоро автомобиль сломается. При сочетании «перегрева» и искусственного «торможения» то же самое произойдет и с экономикой.

На следующем графике мы видим, что в первой половине 2023 года покупательная способность зарплат была примерно на уровне 2021–2022 года, но примерно с августа, когда инфляция замерла на минимальных уровнях, а зарплаты при этом продолжили наращивать, доходы в чарках и шкварках резко рванули вверх.

Есть и другие интересные данные. Например, зарплаты в Минске достигли 811 ЧШ, и учитывая, что в нынешнем кризисе хуже всего себя чувствует столица, это впечатляющие результаты.

Мы предполагали ранее, что к концу 2023 года заработная плата не будет так сильно расти. Хотя бы потому, что для этого нет объективных причин. Но, как видно, правительство решило не сбавлять обороты и рисковать как можно дольше, поддерживая иллюзию благополучия.

Нерешенная проблема с дисбалансами в экономике никуда не далась, мало того, она становится все острее, а ресурсов, чтобы нивелировать последствия — все меньше.

Мы опасаемся, что чиновники, убедив самих себя искусственно надутыми результатами прошлого года, решат: «если раз получилось, может, и в этом году прокатит!». Прокатить может лишь в случае, если очередные провалы в управлении страной будут прикрыты новыми траншами из Москвы, которая уже покрывает около 10% расходов белорусского бюджета.