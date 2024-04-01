Невероятный удар по РПЦ 9 Виктор Трегубов

1.04.2024, 9:15

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Настоящий выстрел себе в обе ноги из кривой двустволки.

Я кратко о российской церкви и недавнем документе, где «СВО» назвали «священной войной». То, что еще год назад было глупостью сумасшедшего Охлобыстина, стало общим правилом для российской церкви.

Ирония в том, что «священная война» – термин, вообще чуждый православной традиции. Не то чтобы та исключает войны как таковые, но считает их скорее вынужденной необходимостью самозащиты. «Священная война» – это нечто вроде «священной уборки».

Ну и вдобавок официальная фиксация утверждения, что после завершения «СВО» Украина должна войти в исключительную зону влияния России. Это утверждение церкви, напомню.

Что ж. Я считаю, что это очень хорошо. Я искренне благодарен патриарху Кириллу. Он уже в который раз такое делает: послушно берет под козырек там, где это приводит к потере формируемых столетиями позиций его церкви.

Это неописуемый козырь всем оппонентам РПЦ в мире и невероятной силы удар не скажу куда всем ее адвокатам. Фактически на весь мир провозглашена и патриархом подписана совершенно противоположная православной традиции ересь. После этого даже самым лояльным симпатикам РПЦ в других поместных церквях не хватит аргументов. А в Штатах только-только начали развертывать лоббистскую кампанию, что «в Украине преследуют христиан» – и как ее вести дальше, если РПЦ в единогласном порядке провозгласила, что завоевание Украины является делом священным.

Короче, это выстрел себе в обе ноги из кривой двустволки. Пусть продолжают.

Виктор Трегубов, «Фейсбук»