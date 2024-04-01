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Mitsubishi и Nissan готовят новую линейку автомобилей

  • 1.04.2024, 11:32
  • 1,688
Mitsubishi и Nissan готовят новую линейку автомобилей

Стали известны детали.

Автогиганты Mitsubishi и Nissan, после того как стали партнерами по альянсу вместе с Renault Group, решили создать новую линейку продуктов для рынка Северной Америки, пишет «Автоцентр».

Они на взаимовыгодных условиях обменяются технологиями, позволяющими Mitsubishi создать электрокар, а Nissan — подключаемый гибрид. Также в линейках обеих марок появится новый пикап. Этот шаг позволит компаниям значительно сократить расходы и наводнить рынок Северной Америки актуальными новинками, тем самым повысив конкурентоспособность.

Самым интересным является создание компаниями нового пикапа, которому обещан бюджетный ценник. В настоящее время неизвестно, как он будет выглядеть, ведь пока модель находится на стадии разработки. Но по данным издания Autonews, он может перекликаться визуально с Outlander.

Предположительно, новый пикап представят в 2027 году, а на рынок Северной Америки он выйдет до 2031-го. Что касается электрического Mitsubishi и гибридного Nissan, то по ним информации пока нет. Однако в компаниях заявляют, что эти продукты являются очень важными для них, поэтому затягивать с разработкой не будут.

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