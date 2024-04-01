В Саратовской области РФ упали обломки ракеты Х-101 1 1.04.2024, 14:31

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Сдетонировала в воздухе.

На территории Саратовской области Российской Федерации были обнаружены обломки крылатой ракеты X-101. Об этом пишет «Фокус» со ссылкой на российское интернет-издание Astra.

Как отмечают журналисты, местные саратовские Telegram-каналы опубликовали снимки обломков, заявив, что это «сбитый украинский беспилотник». Однако, по данным медиа, в 7 утра 31 марта в поле на территории города Красноармейск Саратовской области были найдены части ракеты Х-101.

«Во время пуска боевая часть стратегической ракеты сдетонировала в воздухе, а обломки упали на территорию Красноармейска», — говорится в публикации.

По информации издания, один из обломков упал в 400 метрах от жилого дома. Сообщается, что обошлось без пострадавших.

Местные власти Саратовской области никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, 28 марта росСМИ сообщили, что на территории Белгородской области российский самолет сбросил еще одну авиабомбу ФАБ-500. По данным журналистов, боеприпас обнаружен в районе села Бессоновка.

Согласно информации медиа от 1 апреля, за последние два недели на территории Белгородской области было зафиксировано 16 случаев «непланового сброса» авиабомб. СМИ отметили, что низкое качество бомб помогает белгородцам избежать серьезных последствий.