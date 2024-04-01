Украшения матери фараона Хеопса раскрыли неизвестные моменты в истории Египта 2 1.04.2024, 14:44

2,554

Ученые проанализировали образцы ювелирных изделий.

Браслеты, найденные в гробнице древнеегипетской царицы Хетеферес I, матери фараона Хеопса, стали первым свидетельством торговли между Древним Египтом и Грецией. Об этом пишет научный журнал Archaeological Science: Reports.

Международная группа ученых проанализировала образцы ювелирных изделий. В составе нашли привычные для Египта медь, золото, свинец, а также фрагменты полудрагоценных и драгоценных камней, таких как бирюза, лазурит и сердолик.

А в одном браслете с изображением бабочки нашли серебро. Примечательно, что в тот период ( в 2600 году до н.э.) на территории Египта не было никаких источников этого металла. Команда ученых решила более тщательно исследовать состав серебра и пришла к выводу, что его добыли на греческих островах в Эгейском море, в частности в городе Лаврион.