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Украшения матери фараона Хеопса раскрыли неизвестные моменты в истории Египта

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  • 1.04.2024, 14:44
  • 2,554
Украшения матери фараона Хеопса раскрыли неизвестные моменты в истории Египта

Ученые проанализировали образцы ювелирных изделий.

Браслеты, найденные в гробнице древнеегипетской царицы Хетеферес I, матери фараона Хеопса, стали первым свидетельством торговли между Древним Египтом и Грецией. Об этом пишет научный журнал Archaeological Science: Reports.

Международная группа ученых проанализировала образцы ювелирных изделий. В составе нашли привычные для Египта медь, золото, свинец, а также фрагменты полудрагоценных и драгоценных камней, таких как бирюза, лазурит и сердолик. 

А в одном браслете с изображением бабочки нашли серебро. Примечательно, что в тот период ( в 2600 году до н.э.) на территории Египта не было никаких источников этого металла. Команда ученых решила более тщательно исследовать состав серебра и пришла к выводу, что его добыли на греческих островах в Эгейском море, в частности в городе Лаврион.

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