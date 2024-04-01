Как обрести счастье: психолог поделился тремя советами 1.04.2024, 16:32

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Эти простые действия помогут изменить эмоциональное состояние.

В отчете Gallup World Happiness Report за 2024 год отмечается тревожное снижение уровня счастья во многих странах. В частности, Соединенные Штаты впервые выпали из топ-20 самых счастливых стран, и теперь американцы занимают 23 место в списке. Об этом в своей статье для Forbes пишет психолог Марк Треверс.

Ссылаясь на доклад, аналитик называет факторы, способствующие росту уровня несчастья - растущее одиночество, отсутствие социальной поддержки и вредные эмоциональные состояния.

Треверс называет три способа, как можно восстановить счастье.

1. Переосмыслите одиночество

Почти каждый четвёртый человек в мире чувствует себя достаточно одиноким в повседневной жизни. Одиночество может создать ощущение, будто вы свободно плаваете в пустоте, чувствуя себя лишенным общения и удовольствия. Однако не всегда возможно иметь хорошую компанию, чтобы удовлетворить свои потребности в обществе. При этом:

одиночество может создать возможности для роста. Моменты одиночества дают нам пространство для размышлений, экспериментов, исследования нашего творчества и быть самим собой.

быть в одиночестве приносит удовольствие. Социальные ситуации почти всегда сопровождаются определенным скрытым и явным давлением. Когда мы освобождаемся от социального этикета и удовольствий, мы можем вернуться к нашему детскому чувству веселья, чудачества и любопытства.

имейте в виду, что чувство пройдет. Возможность полагаться ни на кого, кроме себя, формирует устойчивость. Когда вы проходите через что-то трудное в одиночестве, вы также получаете уникальный шанс проявить себя и доказать, что быть в одиночестве не означает быть брошенным.

2. Найдите время, чтобы поддерживать выполнение обязательств

Независимо от того, насколько комфортно вам быть в одиночестве, ничто так не борется с одиночеством, как лелеять обогащающие связи и поиск социальной поддержки.

«Однако помните, что дружба не сохраняется сама по себе. Мы должны уделять время и прилагать усилия для наших платонических отношений, чтобы убедиться, что они остаются крепкими и здоровыми», - говорит психолог.

Намеренное планирование общения с друзьями создает возможности почувствовать счастье среди быстротечной жизни. Участие в позитивном планировании деятельности также может помочь расширить ваш горизонт счастья.

«Составление планов на обед, посещение магазинов, онлайн-игры или просто совместное времяпрепровождение и покупка продуктов может восстановить силы и оставить вас счастливыми еще долго после завершения общения», - утверждает специалист.

3. Тренируйте свой мозг эффективно справляться со своими эмоциями

Существует склонность к негативным эмоциям из-за всплеска цинизма как ответ на обстоятельства, в которых мы живем, считает эксперт и дает способы, которые помогут понять, как балансировать между хорошим и плохим:

практика благодарности может поднять положительные эмоции. Более того, время, чтобы заняться маленькими поступками доброты, также может улучшить ваше настроение и сделать вас счастливыми из-за счастья других.

наслаждайтесь хорошими моментами. Сознательное сосредоточение на счастливых событиях, которые происходят, и наслаждение удовольствием может помочь противостоять нашей типичной тенденции оставлять хорошие вещи незамеченными.

принимайте негативные эмоции. Подавление или отрицание негативных эмоций, таких как гнев, неадекватность и разочарование, может усилить негатив и привести к накоплению бесполезных эмоций, которые в конечном итоге ухудшают качество вашей жизни.