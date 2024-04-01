Ученые раскрыли причину высоких когнитивных способностей людей с аутизмом 1.04.2024, 18:39

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Причина кроется в нейронном шуме.

Исследования показали, что люди с аутизмом выполняют некоторые когнитивные задачи лучше других. И причина этого кроется в нейронном шуме.

Десятилетиями исследования аутизма сосредотачивались на поведенческих, когнитивных, социальных и коммуникационных трудностях. В этих работах акцентировали, что люди с аутизмом сталкиваются с проблемами в повседневных задачах, с которыми не сталкиваются люди, которые не страдают аутизмом, включая распознавание эмоций или социальных сигналов. Впрочем, недавние исследования показали, что с некоторыми когнитивными задачами люди с аутизмом могут справиться лучше других.

В частности, люди с аутизмом могут достичь большего успеха в определении простой формы, встроенной в сложную конструкцию, упорядочении блоков различных форм и цветов или обнаружении объекта в загроможденной визуальной среде. Такая повышенная производительность была зарегистрирована у младенцев в возрасте девяти месяцев, у которых появились признаки аутизма. Недавнее исследование, описанное в статье для The Conversation группой исследователей из Университета Канберры, показало, что причина этого кроется в высоком уровне так называемого нейронного шума. Это колебания нейронной активности, дополняющие любую мозговую деятельность, вызванную вещами, которые мы видим, слышим, нюхаем и касаемся.

Доказательства высокого уровня нейронных шумов при аутизме можно увидеть в записях электроэнцефалографии (ЭЭГ). Исследователь психологии и восприятия Дэвид Симмонс и его коллеги из Университета Глазго ранее предположили, что хотя высокий нейронный шум обычно является недостатком при аутизме, иногда он может принести пользу из-за явления, называемого стохастическим резонансом.

Эту идею исследовали и частично подтвердили во время эксперимента. Ученые из Университета Канберры набрали группу испытуемых и изучили, насколько они эффективны в выполнении заданий по выявлению букв на изображениях. В то же время исследователи измеряли их уровень аутичных черт.

«Мы провели два эксперимента по выявлению букв (один в лаборатории и один онлайн), где участники должны были идентифицировать букву, когда она отображалась среди визуального фона различной интенсивности. Используя статику, мы добавили дополнительный визуальный шум к нейронному шуму, который уже присутствует в мозгу наших участников. … Действительно, один из наших экспериментов показал, что люди с высоким нейронным шумом (и выраженными чертами аутизма) не получили пользы от дополнительного шума. Кроме того, они продемонстрировали лучшую производительность (большую точность) по сравнению с людьми с низким нейронным шумом, когда добавленная визуальная статика была низкой. Это означает, что их собственный нейронный шум уже вызвал эффект естественного стохастического резонанса, что привело к лучшей производительности», — пишут исследователи.

Хотя эксперимент не включал участников с клинически диагностированным аутизмом, он показал, что теория об улучшении производительности вследствие стохастического резонанса при аутизме имеет свои преимущества.