ЕС закончил сезон отбора газа из хранилищ 1.04.2024, 21:28

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Они заполнены на 59%.

В субботу, 30 марта, Европейский Союз перешел к нетто-закачке газа в подземные хранилища. После завершения зимнего сезона они заполнены почти на 59%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

Для сравнения год назад заполненность была на уровне 55,65%.

Благодаря теплой зиме и высоким запасам цены на газ в Евросоюзе упали до показателей, которые были до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

«Европа на пути к очередному рекордному уровню запасов на начало лета, и, похоже, континент снова сможет досрочно заполнить свои хранилища [перед следующей зимой]», — сказал Reuters Джеймс Воддел, глава европейского газового отдела в консалтинговой компании Energy Aspects.

По плану европейские хранилища до 1 ноября должны быть заполнены не менее чем на 90%, но в прошлом году, например, показатель на эту дату составлял почти 99%.

Следующий год может отличаться от предыдущих, потому что Украина не намерена продлевать контракт на транзит российского газа. Не исключено, что кто-то из российских клиентов в Евросоюзе захочет забронировать транзитные мощности в Украине на 2025 год, но пока ни о каких практических шагах в этом направлении не известно.

Больше всего от ГТС Украины зависят Австрия и Словакия, но даже они работают над диверсификацией источников снабжения, чтобы минимизировать влияние прекращения украинского транзита.