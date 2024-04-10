Умер нобелевский лауреат, предсказавший существование бозона 10.04.2024, 0:58

Питер Хиггс

Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет.

На 94-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс, сообщил Эдинбургский университет, где он был почетным профессором.

Хиггс в 1964 году предположил существование новой частицы — бозона. Спустя почти полвека, в 2012 году, существование этой частицы было подтверждено практически в ходе исследований на Большом адронном коллайдере.

«Это действительно невероятная вещь, которая произошла при моей жизни», — сказал, узнав об этом открытии, Хиггс. В то же время, как пишет The New York Times, физик отказался остаться на вечеринке в честь этого события, он отпраздновал его в самолете, выпив банку пива. ЦЕРН хранит бутылки, выпитые при праздновании подобных памятных открытий, но когда организация попросила бутылку от пива у Хиггса, он сообщил, что выбросил ее.

Спустя год, в 2013-м, ему совместно с бельгийцем Франсуа Энглером, вместе с которым он сделал предсказание о существовании бозона, была присуждена Нобелевская премия.

Хиггс родился 29 мая 1929 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания. В 1950-м он с отличием окончил Королевский колледж Лондонского университета по физике. Работу в Эдинбургском университете он начал в первой половине 1950-х, затем работал в еще нескольких университетах, а в 1960-м вернулся в Эдинбург и продолжил свою деятельность там. В 1996-м ему присвоили звание почетного профессора Эдинбургского университета.

NYT отмечает, что Хиггс был скромным человеком и не любил славы. Он предпочитал бывать на свежем воздухе и был далек от мира электроники: у него не было телевизора, электронной почты или мобильного телефона.