В Праге открыли кафе «Старая школа» 10.04.2024, 3:41

Там работают только люди старшего поколения.

В кафе «Старая школа», расположенном в пражском районе Смехов возле станции метро Anděl, кофе и пирожные подают исключительно люди постарше. Об этом сообщает Radio Praha.

«Я работаю здесь уже полтора месяца и прихожу сюда раз в неделю, каждый вторник. В меню сегодня будут классические дрожжевые лепешки, сырники с посыпкой. Потом мы делали бубланину — пирог из крошки с фруктами. Также мы делаем примерно три-четыре вида пикантных сэндвичей», – рассказывает Яна, которая работает на кухне.

Это социальный проект, инициированный некоммерческой организацией Elpida, которая вдохновлялась схожим форматом, уже работающим в Вене. Вырученные средства идут на финансирование других мероприятий организации, которые устраивают для людей пожилого возраста.

Кофейня называется Stara Škola потому, что ее разместили в здании одной из старейших муниципальных школ Праги.

«Продавая продукцию, которая производится здесь, мы поддерживаем функционирование нашего центра для пожилых людей в Смехове. Средства поступают в бюджет и идут на оплату других мероприятий для пожилых людей. Некоторые мероприятия бесплатны, некоторые субсидированы. Конечно, главная цель этого социального предприятия — сделать так, чтобы люди, работающие здесь, чувствовали себя хорошо и полноценно», — объясняет руководитель проекта Бронислава Хиллева.

Пока в кафе работают шесть барист и пять пекарей. Приглашаются и другие, но все, у кого нет опыта работы в подобных заведениях, могут научиться.