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Выборы в США: Байден увеличивает отрыв от Трампа

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  • 10.04.2024, 10:12
  • 3,002
Выборы в США: Байден увеличивает отрыв от Трампа

Стали известны результаты последнего опроса.

Президент США Джо Байден на 4% опередил бывшего американского лидера Дональда Трампа в новом опросе накануне выборов в США.

Как указывается в результатах опроса Reuters 9 апреля, около 41% зарегистрированных избирателей во время пятидневного голосования сказали, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сегодня. Трампа поддерживать готовы 37% респондентов.

Отмечается, что примерно 22% зарегистрированных избирателей в опросе указали, что еще не выбрали кандидата. Они склонялись к сторонним опциям или могут вообще не голосовать.

Опрос Reuters/Ipsos включал ответы 833 зарегистрированных избирателей, которые были опрошены онлайн по всей стране, и имеет погрешность около 4%.

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