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Шаранговичу осталось набрать одно очко для повторения рекорда Грабовского

  • 10.04.2024, 10:14
Шаранговичу осталось набрать одно очко для повторения рекорда Грабовского

Он отметился голевой передачей в матче «Калгари» с «Сан Хосе».

Сегодня, 10 апреля, «Сан-Хосе Шаркс» на своей площадке уступил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) завершилась со счётом 2:3 ОТ, пишет championat.com.

На восьмой минуте первого периода Вильям Эклунд с передач Фабиана Зеттерлунда и Микаэля Гранлунда открыл счет в матче.

На третьей минуте второго периода Джейкоб Макдональд с передачи Майка Хоффмана удвоил преимущество хозяев. Спустя три минуты Расмус Андерссон с передач Мэтта Коронато и Никиты Охотюка размочил счет в матче. На 15-й минуте периода Назем Кадри с передач Егора Шаранговича и Андрея Кузьменко сделал счет 2:2.

На третьей минуте овертайма при игре в большинстве Андрей Кузьменко принес гостям победу.

Белорусский хоккеист Егор Шарангович заработал ассист и близок к установлению нового рекорда. У Шаранговича сейчас 57 (30+27) результативных баллов. До повторения достижения Михаила Грабовского осталось набрать один балл.

В составе «Калгари» сыграл еще один белорус — Илья Соловьев, которого недавно вызвали из фарм-клуба. В НХЛ у него был седьмой матч.

Если «Калгари» потерял шансы на плей-офф, то «Вашингтон», в составе которого выступает белорус Алексей Протас, после победы над «Детройтом» (2:1) в зону плей-офф вернулся.

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