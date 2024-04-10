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«Белорусская промышленность приближается к краху»

  • 10.04.2024, 10:34
«Белорусская промышленность приближается к краху»

Заводы потеряли выгодные рынки сбыта.

У режима загружены работой только три предприятия, зарабатывающие деньги на войне. Остальные загибаются от санкций, пишет читатель сайта Charter97.org.

В совещании по развитию промышленности приняли участие 250 предприятий. Только три обеспечены экспортными заказами до начала 2025-го. Остальные страдают от спада производства.

БелОМО производит оптику, а «Интеграл» и «Планар» — микросхемы и электронику для российского ВПК. Остальные заводы потеряли выгодные рынки сбыта из-за санкций, имеют проблемы без западных комплектующих и технологий.

Сотрудничество с путинским режимом ведёт белорусскую промышленность к краху.

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