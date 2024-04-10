«Белорусская промышленность приближается к краху»
- 10.04.2024, 10:34
Заводы потеряли выгодные рынки сбыта.
У режима загружены работой только три предприятия, зарабатывающие деньги на войне. Остальные загибаются от санкций, пишет читатель сайта Charter97.org.
В совещании по развитию промышленности приняли участие 250 предприятий. Только три обеспечены экспортными заказами до начала 2025-го. Остальные страдают от спада производства.
БелОМО производит оптику, а «Интеграл» и «Планар» — микросхемы и электронику для российского ВПК. Остальные заводы потеряли выгодные рынки сбыта из-за санкций, имеют проблемы без западных комплектующих и технологий.
Сотрудничество с путинским режимом ведёт белорусскую промышленность к краху.