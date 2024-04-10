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Назван способ, который за полгода сможет восстановить мозг

  • 10.04.2024, 11:37
  • 1,258
Назван способ, который за полгода сможет восстановить мозг

Рекомендован для пожилых людей.

На уровне структуры человеческого мозга происходят изменения в процессе старения, но есть метод, который способствует его восстановлению.

Эксперт по нейронаукам, профессор биоинженерии Брэд Саттон из Инженерного колледжа Грейнджера Университета Иллинойса, объяснил это явление. По его словам, с возрастом ткань мозга замещается жидкостью.

Об этом сообщает Newsweek.

Это позволяет предположить, что можно избежать когнитивных расстройств в старости. Несмотря на то, что некоторые процессы старения неизбежны, существуют способы оптимизации здоровья мозга.

Профессор Саттон и его команда подробно исследовали, как физическая активность влияет на структуру мозга. И результаты были поразительными.

«Мы наблюдали, что у пожилых людей, занимающихся регулярной аэробной физической активностью, происходит восстановление мозговой ткани всего за 6 месяцев», – сказал Саттон.

Этот эффект также подтверждается МРТ. Иными словами, всего за полгода регулярных аэробных занятий можно восстановить мозг и смягчить последствия старения.

Однако с возрастом труднее организму справляться с такой нагрузкой. Тем не менее ученые обнаружили, что занятия йогой также могут привести к восстановлению мозговой ткани.

Йога предоставляет большую возможность для пожилых людей, так как это менее интенсивный вид физической активности по сравнению с бегом, например, и способствует контролю дыхания и улучшает координацию.

Исследования все еще продолжаются, но ученые надеются, что эффект от регулярных аэробных упражнений будет подтвержден и в случае йоги. Эти результаты могут помочь людям избежать нейродегенерации в старости.

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