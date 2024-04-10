Танковый рейд в сараях 10.04.2024, 12:26

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Из-за нехватки средств борьбы с дронами военные РФ стали прикрываться самопальными «крышами».

На российские танки начали устанавливать необычные защитные конструкции, заметили военные эксперты. Танк с «сараем» попал на съемку украинского дрона в районе Красногоровки (на западе от Донецка). Он возглавлял группу из 4 единиц бронетехники. На следующий день украинский канал сообщил, что танк с «сараем» уничтожен в ангаре в Донецке.

Такой кожух собирается в полевых условиях из подручных материалов, он призван защитить не только сам танк, но и перевозимую на нем пехоту.

Системы радио-электронной борьбы с дронами пока что недостаточно универсальны, сложны в использовании и дороги, рассказал «Можем объяснить» военный аналитик Ян Матвеев. «Поэтому приходится строить на технике «сараи». Впрочем, их эффективность также далека от идеала. Вероятно, от пары ударов FPV-дронов такой навес может частично помочь. Но он сильно ограничивает маневренность танка и его боевые возможности: башня попросту не может нормально вращаться. Вентиляция ухудшается, да и быстро покинуть танк невозможно. Доставка пехоты на броне как можно ближе к позициям противника – сейчас основная тактика наступления российских сил. Зачастую этот десант уничтожают дронами еще во время движения на танках\БМП».

Навесы от дронов – не первый пример кустарного производства на фронте:

Тачанка с пулеметом. На грузовую «буханку» установлен ДШК — пулемет был принят на вооружение еще в 1939 году. Позиционируется как средство борьбы с дронами.

«Мотолыга» с корабельной пушкой. По версии CIT, эти гибриды также могут использоваться для борьбы с БПЛА.

Буханка-ракетоносец. Пусковой блок авиационных ракет С-8 установлен на УАЗ.

В конце февраля 2024 года, после двух лет войны с активным применением дронов, Сергей Шойгу распорядился усилить группировку «Центр» средствами радиоэлектронной борьбы.