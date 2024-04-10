закрыть
10 апреля 2024, среда, 15:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Санкт-Петербурге самолет «Белавиа» не смог взлететь с первого раза

1
  • 10.04.2024, 13:45
  • 2,348
В Санкт-Петербурге самолет «Белавиа» не смог взлететь с первого раза

Ему пришлось вернуться на стоянку.

В Санкт-Петербурге самолет «Белавиа» вернулся с ВПП на стоянку по технической причине, сообщает телеграм-канал aviaincident.

«9 апреля 20.05, аэродром Пулково. Находясь на предварительной страте ВПП 28лев, экипаж доложил о необходимости возврата на стоянку из-за технической причины. Самолет Embraer E-195, рег. EWS14PO, рейс BRU946, Санкт-Петербург (Пулково) — Республика Беларусь (Минск), принадлежность — авиакомпания «Белавиа», — говорится в сообщении.

В результате самолет прибыл в Минск с 20-минутным опозданием.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин