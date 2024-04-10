В Санкт-Петербурге самолет «Белавиа» не смог взлететь с первого раза 1 10.04.2024, 13:45

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Ему пришлось вернуться на стоянку.

В Санкт-Петербурге самолет «Белавиа» вернулся с ВПП на стоянку по технической причине, сообщает телеграм-канал aviaincident.

«9 апреля 20.05, аэродром Пулково. Находясь на предварительной страте ВПП 28лев, экипаж доложил о необходимости возврата на стоянку из-за технической причины. Самолет Embraer E-195, рег. EWS14PO, рейс BRU946, Санкт-Петербург (Пулково) — Республика Беларусь (Минск), принадлежность — авиакомпания «Белавиа», — говорится в сообщении.

В результате самолет прибыл в Минск с 20-минутным опозданием.