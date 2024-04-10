Падение вертолета Ка-27 в Крыму: в ВСУ назвали неожиданную причину 10.04.2024, 15:04

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Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

На борту произошло событие.

10 апреля на территории временно оккупированного Россией Крыма упал военный вертолет Ка-27. Отмечается, что перед падением был слышен взрыв. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга.

«Мы можем лишь констатировать тот факт, что этот вертолет упал. Так же была информация о том, что этой катастрофе предшествовал взрыв. То есть, скорее всего, он упал не только по чисто техническим причинам, видимо, у него на борту произошло какое-то событие», - рассказал Плетенчук.

По данным спикера, падение вертолета произошло утром. После этого российские военные начали спасательную операцию, в ходе которой привлекли другие вертолеты и катер типа «Раптор».

На данный момент вероятно, что спасательная операция уже завершена. Нет достоверной информации о возможных потерях.

Представитель Военно-морских сил ВСУ добавил, что использование авиации для патрулирования является одной из тактик нового руководства Черноморского флота Российской Федерации.

«Случай, который произошел сегодня, может коррелироваться с этим, потому что парк достаточно старый, эксплуатация достаточно интенсивная, вернули в строй даже самолеты БЭ-12... Другие уже шли на списание, для того, чтобы патрулировать прибрежную зону. Поэтому такие случаи, как сегодня, могут участиться», - отметил он.