Рынок компьютеров ожил впервые за два года 10.04.2024, 18:05

Названы пять самых популярных брендов.

Продажи традиционных персональных компьютеров в первом квартале 2024 года показали существенный рост. Это произошло впервые за два года.

В первом квартале 2024 года глобальные поставки персональных компьютеров в мире вернулись к росту и объемам, которые наблюдались до пандемии. В январе-марте было поставлено 59,8 миллиона ПК, что на 1,5% больше, чем год назад, согласно предварительным оценкам International Data Corporation (IDC).

Рост в основном был достигнут благодаря сравнению года к году. Рынок упал на 28,7% в течение первого квартала 2023 года, что стало самым низким показателем в истории ПК. Кроме того, глобальные поставки ПК наконец вернулись к допандемическому уровню. Объемы за 1 квартал 2024 года сравнялись с показателями 1 квартала 2019 года, когда было поставлено 60,5 млн единиц.

С тенденцией к снижению инфляции поставки ПК начали восстанавливаться в большинстве регионов. Однако дефляционное давление в Китае непосредственно повлияло на мировой рынок ПК. Поскольку Китай является крупнейшим потребителем настольных ПК, низкий спрос в этой стране привел к существенному снижению глобальных поставок настольных компьютеров, которые уже столкнулись с давлением со стороны ноутбуков как преобладающего форм-фактора.

«Несмотря на трудности Китая, ожидается, что восстановление продолжится в 2024 году, поскольку новые ПК с искусственным интеллектом появятся на прилавках позже в этом году, а коммерческие покупатели начнут обновлять ПК, которые были приобретены во время пандемии. Ожидается, что вместе с ростом поставок ПК с искусственным интеллектом будут иметь более высокие цены, что обеспечит дополнительные возможности для производителей ПК и компонентов», — говорит Джитеш Убран, менеджер по исследованиям Всемирного отдела отслеживания мобильных устройств IDC.

Lenovo в этом году, по предварительным оценкам, отгрузила 13,7 миллиона ПК, что стало лучшим результатом на рынке. Компания получила 23% долю на рынке. На втором месте по поставкам HP Inc с 12 миллионами поставленных ПК и долей 20,1%. На третьем месте Dell Technologies с 9,3 миллиона поставленных ПК и долей 15,5%. Четвертое место заняла Apple с 4,8 миллиона поставленных ПК и долей 8,1%. Замыкают пятерку лучших Acer и ASUS, которые поделили 5 место с почти одинаковым результатом (3,7 против 3,6 миллиона ПК и 6,2% против 6,1% доли на рынке). Наибольший рост от года к году показали Apple (+14,6%) и Lenovo (+7,8%). ASUS показал худший результат с падением на 4,5% в годовом измерении. На ПК других производителей пришлась пятая часть рынка (21,1%).