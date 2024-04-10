Первый в Беларуси беспилотный трактор разработали без программного обеспечения 9 10.04.2024, 19:03

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Его передали брестским студентам, чтобы они разработали для него ПО.

Первый в Беларуси беспилотный трактор передали для научных исследований в Брестский государственный технический университет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

«Инновационная разработка Минского тракторного завода передана для проведения научных исследований, что будет способствовать повышению качества и эффективности подготовки кадров для АПК в рамках реализации концепции «Индустрия 4.0», — говорится в сообщении Минобра.

В ведомстве предположили, что разработка программного обеспечения для распознавания движимых и недвижимых объектов при выполнении сельскохозяйственных работ станет одной из первых практических задач, которая будет решена в Центре компетенций «Промышленная робототехника и цифровой инжиниринг».