В НБА баскетболист акробатически забросил мяч в кольцо во время падения

В НБА баскетболист акробатически забросил мяч в кольцо во время падения1
- 10.04.2024, 21:10
Боролся до последнего.
Центровой команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид запомнился ярким эпизодом в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в котором его команда проиграла «Детройт Пистонс» (120:102).
Камерунский баскетболист в третьей четверти матча забросил мяч в падении, находясь спиной к кольцу.
EMBIID UNREAL CIRCUS SHOT 😱🔥 pic.twitter.com/3wRwEk1DYu— Bleacher Report (@BleacherReport) April 10, 2024
Отметим, что в турнирной таблице НБА его команда занимает 7 место, в то же время «Детройт Пистонс» занимает последнюю строчку.