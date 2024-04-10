В НБА баскетболист акробатически забросил мяч в кольцо во время падения 1 10.04.2024, 21:10

Боролся до последнего.

Центровой команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид запомнился ярким эпизодом в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в котором его команда проиграла «Детройт Пистонс» (120:102).

Камерунский баскетболист в третьей четверти матча забросил мяч в падении, находясь спиной к кольцу.

EMBIID UNREAL CIRCUS SHOT 😱🔥 pic.twitter.com/3wRwEk1DYu — Bleacher Report (@BleacherReport) April 10, 2024

Отметим, что в турнирной таблице НБА его команда занимает 7 место, в то же время «Детройт Пистонс» занимает последнюю строчку.