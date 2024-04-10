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В НБА баскетболист акробатически забросил мяч в кольцо во время падения

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  • 10.04.2024, 21:10
В НБА баскетболист акробатически забросил мяч в кольцо во время падения

Боролся до последнего.

Центровой команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид запомнился ярким эпизодом в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в котором его команда проиграла «Детройт Пистонс» (120:102).

Камерунский баскетболист в третьей четверти матча забросил мяч в падении, находясь спиной к кольцу.

Отметим, что в турнирной таблице НБА его команда занимает 7 место, в то же время «Детройт Пистонс» занимает последнюю строчку.

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