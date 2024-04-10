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ВСУ показали видео отражение вражеского штурма в окрестностях Авдеевки

  • 10.04.2024, 21:17
ВСУ показали видео отражение вражеского штурма в окрестностях Авдеевки

Работала Третья отдельная штурмовая бригада.

Украинские бойцы из Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как помешали штурму россиян недалеко от Авдеевки.

Об этом сообщает Telegram-канал Третьей штурмовой.

Как рассказали в бригаде, российские захватчики были накрыты стаей ударных дронов. В этот момент россияне пытались произвести штурмовые действия в окрестностях Авдеевки.

«Бойцы разобрали наголову здания, в которых укрывался враг, догнали и уничтожили тех, кто хотел сбежать», - говорится в сообщении.

В Третьей штурмовой рассказали, что ликвидировали противника с помощью робота «Revenge Group».

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