ВСУ показали видео отражение вражеского штурма в окрестностях Авдеевки
- 10.04.2024, 21:17
Работала Третья отдельная штурмовая бригада.
Украинские бойцы из Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как помешали штурму россиян недалеко от Авдеевки.
Об этом сообщает Telegram-канал Третьей штурмовой.
Как рассказали в бригаде, российские захватчики были накрыты стаей ударных дронов. В этот момент россияне пытались произвести штурмовые действия в окрестностях Авдеевки.
«Бойцы разобрали наголову здания, в которых укрывался враг, догнали и уничтожили тех, кто хотел сбежать», - говорится в сообщении.
В Третьей штурмовой рассказали, что ликвидировали противника с помощью робота «Revenge Group».