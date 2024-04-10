Сегодня отмечается Международный день братьев и сестер 10.04.2024, 21:20

Традиция праздника пришла из США.

Международный день братьев и сестер отмечается сегодня, 10 апреля.

Праздник был учрежден в США в 1998 году, его идейным вдохновителем считается Клаудия Эварт.

В раннем возрасте она потеряла брата и сестру и переживала по этому поводу. В память о них Клаудия организовала проведение праздника, а в качестве даты выбрала день рождения своей сестры – 10 апреля. Тем самым Клаудия призывала ценить близких и заботиться о них.

Сегодня этот праздник отмечается во многих странах. В этот день люди по всему миру дарят подарки братьям и сестрам, встречаются в кафе или в семейном кругу дома.