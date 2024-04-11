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Под Минском за баснословные деньги продали очень странный участок с прудом

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  • 11.04.2024, 8:59
  • 2,690
Под Минском за баснословные деньги продали очень странный участок с прудом

Он является частью большого поместья.

В Колодищах с аукциона продан участок необычной формы с декоративным прудом. Итоги торгов подвело «Белюробеспечение».

Надел располагается на улице Замковой в жилой застройке Колодищи-2. Участок был арестован за долги бывшего собственника и выставлен на торги.

Надел имеет форму пятиугольника и является частью большого поместья. На участке размещается декоративный пруд с мостиком, ведущим к коттеджу, пишет Kolodischi.info.

За участок боролись шесть человек. При начальной стоимости 109,7 тысячи рублей, лот достался победителю за 333 тысячи рублей (примерно 100 тысяч долларов по курсу на 10 апреля).

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