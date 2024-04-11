Зеленский прибыл в Литву 2 11.04.2024, 11:53

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В Вильнюсе проходит саммит стран Триморья.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву, в рамках заграничного визита планируется подписание нового соглашения в сфере безопасности. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

В Литве Зеленский примет участие в саммите Триморья и проведет переговоры с главами государств-партнеров. Также, по словам президента, запланировано подписание нового двустороннего соглашения о безопасности.

«Главное сейчас – сделать все для укрепления нашей противовоздушной обороны, обеспечения неотложных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки, чтобы мы могли преодолеть российский террор», – отметил Зеленский.