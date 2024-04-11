Business Insider: Иранские «дроны-охотники» меняют правила воздушного боя 1 11.04.2024, 12:58

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Американские эксперты раскрыли их особенности.

На Ближнем Востоке «дроны-охотники», вносят значительные изменения в ход вооруженных конфликтов. Эти барражирующие ракеты класса «земля-воздух», по сути являющиеся дронами взрывного действия, обладают способностью обнаруживать и поражать воздушные цели, в том числе более совершенные беспилотники, пишет Business Insider.

Иранская система класса «земля-воздух» 358 стала основой арсенала для ополченцев, которых поддерживает Иран. Система 358 является необычным оружием. Снаряд можно запустить с примитивной пусковой установки, как часто это делают боевики. После начального подъема на ракетном двигателе снаряд приводится в движение каким-то типом реактивного двигателя, подобного тем, что используются в крылатых ракетах.

«Иранская система класса «земля-воздух» 358 стала основным оружием группировок, связанных с Ираном», — говорит исполнительный директор Института технической политики Корнелл-Брукса при Корнелльском университете Джеймс Паттон Роджерс.

Далее ракета летает по траектории, напоминающую цифру восемь, в назначенной зоне в ожидании врагов для захвата цели с помощью оптического датчика в головке самонаведения. Также у ракеты имеются инфракрасные датчики близости, которые могут детонировать боеголовку, как только ракета окажется рядом с целью. Ракета предназначена для дежурства в определённой зоне до тех пор, пока не найдет цель для атаки или не исчерпает топливо.

«Применяемый хуситами, барражирующий боеприпас под названием Saqr/Hawk оказался эффективным против саудовских беспилотных систем и даже был признан Пентагоном угрозой для самолетов США, действующих в регионе. Также появились сообщения об использовании 358-й системы против израильских дронов «Хезболла», что делает эту систему одной из наиболее широко используемых и наиболее эффективных на Ближнем Востоке», — сказал Роджерс.

Несмотря на то, что такие ракеты значительно медленнее традиционных средств ПВО и вряд ли представляют угрозу для воздушных истребителей, их распространение среди боевиков открывает новые возможности для противодействия современным дронам, таким как турецкий Bayraktar TB2.

Эксперты отмечают, что хотя эти системы и не могут полностью закрыть воздушное пространство для военных операций США и их союзников, они вносят серьезные коррективы в ведение воздушных операций, предоставляя менее развитым странам дополнительные уровни противовоздушной обороны.