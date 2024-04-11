Россиянам поднимут цены на водку и коньяк 5 11.04.2024, 13:09

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Из-за подорожания импортного оборудования.

Российское правительство приготовилось повысить с 1 июня 2024 года минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия. Это следует из проекта приказа Минфина РФ, который был опубликован на портале правовой информации.

Предполагается, что минимальная цена 0,5 л водки вырастет с 281 до 299 руб., бренди — с 375 до 403 руб., а коньяка — с 517 до 556 руб.

Министерство обосновало необходимость повысить цены ростом инфляции, повышением ставок акцизов на алкогольную продукцию крепостью выше 9 градусов, а также увеличением издержек при производстве алкогольной продукции.

Рынок продолжает функционировать в рамках минимальной цены, установленной в январе 2023 года, тогда как темпы инфляции за год составили 7,5%, подчеркнули в Минфине.

Кроме того, в ведомстве отметили влияние внешних ограничений, подорожание импортного оборудования, расходных материалов и комплектующих, а также рост курса доллара к рублю — на 24% год к году.

Минфин предлагал увеличить минимальные цены на крепкий алкоголь еще полгода назад. Ведомство с 2009 года устанавливает минимальные цены на водку в целях борьбы с теневым производством. В 2011-м были введены минимальные цены на коньяк, а в 2016-м — на шампанское.

Российские производители алкоголя просили власти поднять минимальную цену за 0,5 л водки до 301 руб. Они объясняли это увеличением акцизов и подорожанием импортных укупорочных средств, тары и ингредиентов из-за девальвации рубля и роста затрат на логистику. За счет повышения минимальных цен можно будет избежать продажи алкоголя ниже себестоимости и снижения производства, утверждали компании.

По данным Росалькогольтабакконтроля, в 2023 году продажи спиртных напитков в России без учета пива, сидра и медовухи выросли до 229,5 млн декалитров (2,3 млрд литров), что на 4,1% больше, чем в рекордном 2022-м.

После начала войны с Украиной Росстат зафиксировал рост числа россиян с диагнозом «алкогольная зависимость». Всего было выявлено 54,2 тыс. таких пациентов. Из них с алкогольным психозом (сопровождается галлюцинациями, нарушениями сна и другими симптомами) — 12,9 тыс. человек.

В декабре правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Предполагается, что через 6 лет россияне в среднем станут пить не более 7,8 литра этанола в год, что эквивалентно трем с небольшим пол-литровым бутылкам водки в месяц. В настоящее время этот показатель составляет 8,9 литра в год, что равно почти четырем бутылкам в месяц.