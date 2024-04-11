Приехали? 1 Алесь Гудия

11.04.2024, 13:08

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Остановка реэкспорта авто из Европы может серьезно ударить по белорусской экономике.

Соседние страны ЕС перестали пускать в Беларусь дорогие автомобили с транзитными номерами. Такого рода новые ограничения могут нарушить хрупкий баланс белорусской внешней торговли.

В качестве малой открытой экономики Беларусь особенно чувствительна к переменам во внешнеэкономической активности. Здесь производится гораздо больше товаров и услуг, чем потребляется внутри страны, поэтому экспорт играет ключевую роль. Кроме того, заметно пополняет казну транзитный потенциал страны.

Санкции заставляют крутиться

Страны Балтии и Польша сократили количество функционирующих пограничных переходов, однако оставшихся каналов все равно достаточно, чтобы поддерживать значительный объем торговли Беларуси с Европейским союзом.

Понятно, что санкции сильно бьют по экспорту и транзиту. Но чиновники сетуют на ограничительные меры, игнорируя причину. Как будто европейцы ни с того ни с сего взъелись.

Например, руководитель Госпогранкомитета Беларуси Константин Молостов, выступая в Узбекистане на совещании руководителей погранведомств государств СНГ, заявил, что «сопредельные государства» пытаются «экономически изолировать Беларусь», закрывая большинство пунктов пропуска и «игнорируя договоренности по количеству принимаемого транспорта на путях международного сообщения». Такие факты, как миграционный кризис, спровоцированный с белорусской стороны, или рост контрабанды, при этом выводятся за скобки.

После 2020 года, с ужесточением санкций, Беларусь потеряла значительную часть экспортного и транзитно-логистического потенциала. Однако его удалось частично компенсировать за счет ориентации на российский рынок, работы с третьими странами через российскую территорию и использование серых схем реэкспорта в Россию подсанкционных товаров.

Эти схемы должны были найти отражение в статистике внешнеэкономической деятельности, однако она стала одной из первых жертв ограничения доступа к данным в Беларуси.

Хотя цифры внешней торговли оказались закрытыми, следы серых схем поставки товаров на российский рынок можно найти в данных о торговле европейских партнеров с Беларусью.

Серые схемы: машины шли в Россию?

Так вот, статистика Евростата показывает, что значительный прирост поставок в Беларусь приходится на транспортные средства. Только из Германии за 2023 год экспорт по группе «Автомобили, прицепы и полуприцепы» составил 1 млрд 77 млн евро, из Польши — 899 млн евро, из Литвы — 738 млн. В случае Германии и Литвы это в пять-шесть раз больше, чем в 2020 году, а в случае Польши — в 12 раз!

Но белорусы явно не настолько богаты, чтобы поглощать весь поток поставляемых в последние годы из ЕС автомобилей. Поэтому вероятно, что ощутимая часть роста белорусского экспорта в Россию, которым так гордятся чиновники, может быть связана с реэкспортом европейских авто.

Вопрос о конечных бенефициарах подобных схем — отдельная тема. Подчеркнем: прямо или косвенно такая торговля поддерживает экономическую модель Беларуси независимо от того, задействованы в этом квазигосударственные структуры или частный бизнес.

Суть в том, что подобные схемы обеспечивают поддержание хрупкого баланса внешней торговли, предотвращают излишнее расходование золотовалютных резервов. И даже дают плюс в отношениях с Россией: помогая ей обеспечивать потребительский спрос на санкционные товары, белорусы, возможно, смягчают социальное напряжение.

Опоры внешней торговли весьма зыбки

Сейчас внешняя торговля Беларуси во многом держится за счет поставки калийных удобрений и нефтепродуктов на российский рынок и на международный рынок через Россию. Также делаются попытки занять ниши на российском рынке после ухода иностранных участников.

В последнем случае речь идет как о белорусских товарах, так и о товарах, произведенных за рубежом и поставляемых через территорию Беларуси. Однако спрос на белорусские товары на российском рынке снижается, что приводит к поиску виновных среди маркетинговых подразделений белорусских производителей. Поставки же иностранных товаров на российский рынок фактически являются использованием дыр в санкционных ограничениях.

Сейчас на калийном рынке возникают проблемы из-за снижения цен, а поставлять на российский рынок белорусские нефтепродукты может оказаться невыгодно их производителям.

Сокращение возможностей для реализации серых схем, подобных реэкспорту автомобилей, делает баланс внешней торговли Беларуси еще более хрупким.

Алесь Гудия, «Позiрк»