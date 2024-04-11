В Беларуси дорожает связь 1 11.04.2024, 13:59

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«Белтелеком» решил поднять тарифы на некоторые услуги.

Национальный оператор услуг электросвязи «Белтелеком» объявил о том, что с 16 апреля 2024 года повысит ряд тарифов для физических и юридических лиц «с целью недопущения убыточности оказания услуг».

Журналисты telegraf.news посмотрели, какие тарифы будут действовать уже на следующей неделе на услуги телефонной связи, интернета, «Умного дома» и популярные пакеты услуг.

В «Белтелекоме» предупредили, что нынешнее повышение не затронет тарифы на следующие услуги:

стационарный широкополосный доступ в сеть Интернет (byfly);

«Видеоконтроль»;

«Умный дом»;

предоставление операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе к сегменту Интернет;

объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN);

предоставление в пользование цифровых междугородных и международных каналов.

Так, абонентская плата за пользование базовым комплектом «Умного дома» в месяц составит по-прежнему 7,5 рубля, базовый тариф «Видеоконтроль дом», в зависимости от разрешения видеокамеры, будет варьироваться от 15 до 67 рублей в месяц за одну камеру.

Согласно данным, обнародованным оператором, с 16 апреля для физических лиц будут действовать следующие тарифы на связь:

на связь в сети РУП «Белтелеком» — 0,016 рубля за 30 сек. соединения;

на связь с абонентами сетей сотовой связи — 0,0345 рубля за 30 сек. соединения;

на международную связь, в зависимости от тарифных зон и времени суток — от 0,185 до 1,8125 рубля за 30 сек. соединения;

Для интерактивного телевидения (ZALA) с 16 апреля установлена следующая стоимость наиболее популярных тарифных планов:

«ZALA: все включено» — 16,5 рубля;

«ZALA: все включено HD» — 28,5 рубля;

«Премьера Промо+Премиум» — 19,7 рубля;

«Просто TB» — 9,8 рубля.

Базовые тарифные планы цифрового телевидения ZALA будут стоить в месяц белорусам:

«Стандарт ТВ» — 9,2 рубля;

«Ветеран»- 2,17 рубля;

«Эфирная ZALA: все включено» — 13 рублей;

«Эфирная ZALA: Легкий» — 2,6 рубля;

«Эфирная ZALA: Легкий +» — 3,6 рубля.

Базовые и дополнительные тарифные планы Интернет-телевидения ZALA установлены следующие:

«Канапа ТВ» — 11 рублей;

«Премиум» — 3,10 рубля;

«Больше ТВ» — 5,70 рубля;

«VIP HD» — 3,85 рубля.