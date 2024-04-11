Китайский эксперт по РФ: Россия наверняка проиграет в войне Украине 11.04.2024, 16:42

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Москва будет вынуждена уйти со всех оккупированных украинских территорий, включая Крым.

Война между Россией и Украиной оказалась катастрофической для обеих стран. Однако Россия наверняка проиграет в Украине, заявил ведущий китайский эксперт по России Фэн Юйцзюнь в своей статье, опубликованные в журнале The Economist. Юйцзюнь - один из ведущих китайских русистов, профессор Фуданьского университета в Шанхае.

По его словам, военный конфликт является водоразделом после окончания холодной войны, который будет иметь глубокие и долгосрочные глобальные последствия.

На ход войны будут влиять четыре основных фактора.

Во-первых, это уровень сопротивления и национального единства, проявленный украинцами, который до сих пор был чрезвычайным. Второе - это международная поддержка Украины, которая, хотя в последнее время и не оправдывает ожиданий страны, остается широкой.

Третий фактор - это природа современной войны, состязание, которое включает в себя сочетание промышленной мощи и систем командования, контроля, связи и разведки. Одна из причин, по которой Россия боролась в этой войне, заключается в том, что она еще не оправилась от драматической деиндустриализации, которую пережила после распада Советского Союза.

Последний фактор - информация. Когда дело доходит до принятия решений, Путин оказывается в ловушке информационного кокона из-за того, что он так долго находится у власти. Российский президент и его команда по национальной безопасности не имеют доступа к точным разведывательным данным. В системе, которой они управляют, отсутствует эффективный механизм исправления ошибок. Их украинские коллеги более гибки и эффективны.

В совокупности эти четыре фактора делают окончательное поражение России неизбежным. Со временем она будет вынуждена уйти со всех оккупированных украинских территорий, включая Крым. Ее ядерный потенциал не является гарантией успеха. Разве Америка, обладающая ядерным оружием, не ушла из Кореи, Вьетнама и Афганистана?

Хотя война обошлась Украине очень дорого, сила и единство ее сопротивления разрушили миф о непобедимости России в военном отношении. Украина еще может восстать из пепла. Когда война закончится, она может рассчитывать на возможность вступления в Европейский союз и НАТО.

Война является переломным моментом для России. Это привело режим Путина к широкой международной изоляции. Ему также пришлось иметь дело с трудными внутриполитическими течениями: от восстания наемников из группы «Вагнера» и других группировок военных (например, в Белгороде) до этнической напряженности в нескольких российских регионах и недавнего теракта в Москве. Это показывает, что политический риск в России очень высок. Путин, возможно, недавно был переизбран, но ему грозят всевозможные события по типу «черного лебедя».

В дополнение к рискам, с которыми сталкивается Путин, война убедила все больше и больше бывших советских республик в том, что имперские амбиции России угрожают их независимости, суверенитету и территориальной целостности. Все больше осознавая, что о победе России не может быть и речи, эти государства дистанцируются от Москвы разными способами: от разработки политики экономического развития, менее зависимой от России, до проведения более сбалансированной внешней политики. В результате перспективы евразийской интеграции, за которую выступает Россия, потускнели.

Война заставила Европу осознать огромную угрозу, которую военная агрессия России представляет для безопасности континента и международного порядка, положив конец разрядке между ЕС и Россией после холодной войны. Многие европейские страны отказались от своих иллюзий относительно путинской России.

В то же время война вывела НАТО из состояния, которое президент Франции Эммануэль Макрон назвал «мертвым мозгом». Поскольку большинство стран НАТО увеличивают свои военные расходы, передовое военное развертывание Альянса в Восточной Европе получило значительную поддержку. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО подчеркивает неспособность Путина использовать войну для предотвращения расширения Блока.

Война также поможет изменить состав Совета Безопасности ООН. Она подчеркнула неспособность органа эффективно выполнять свои обязанности по поддержанию мира во всем мире и региональной безопасности из-за злоупотребления правом вето со стороны некоторых постоянных членов. Это разозлило международное сообщество, увеличив шансы на ускорение реформы Совета Безопасности. Германия, Япония, Индия и другие страны, вероятно, станут постоянными членами, а пять нынешних постоянных членов могут потерять право вето. Без реформы паралич, ставший отличительной чертой Совета Безопасности, приведет мир в еще более опасное место.

Отношения Китая с Россией не являются стабильными, и на них повлияли события последних двух лет. Министр иностранных дел России Лавров только что посетил Пекин, где он и его китайский коллега еще раз подчеркнули тесные связи между своими странами. Но поездка, похоже, была скорее дипломатической попыткой России показать, что она не одинока, чем искренней любовью. Проницательные наблюдатели отмечают, что позиция Китая по отношению к России вернулась от позиции «нет ограничений» начала 2022 года, до войны, к традиционным принципам «неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны».

Хотя Китай не присоединился к западным санкциям против России, он не нарушает их систематически. Это правда, что в 2023 году Китай импортировал более 100 миллионов тонн российской нефти, но это ненамного больше, чем он покупал ежегодно до войны. Если Китай прекратит импортировать российскую нефть и вместо этого будет покупать ее у других стран, это, несомненно, приведет к росту мировых цен на нефть, оказав огромное давление на мировую экономику.

С начала войны Китай провел два раунда дипломатического посредничества. Успех оказался недостижимым, но никто не должен сомневаться в желании Китая положить конец этой жестокой войне путем переговоров. Это желание показывает, что Китай и Россия — очень разные страны. Россия стремится подорвать существующий международный и региональный порядок посредством войны, тогда как Китай хочет разрешать споры мирным путем.