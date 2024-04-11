Лукашисты «лепят» из Василевской Гагарина 7 11.04.2024, 18:24

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Хотят отлить белоруску «в бронзе и граните».

В Минске установят скульптуру, посвященную полету белоруски Марины Василевской на Международную космическую станцию. Композицию уже разрабатывает скульптор и народный художник Беларуси Иван Миско.

По словам скульптора, о деталях говорить пока рано, поскольку идет процесс создания памятника. Вариантов много, их будут согласовывать с Василевской и с космонавтом Олегом Новицким, тогда и будет утвержден окончательный проект.

При этом Миско отметил, что уже сейчас можно сказать, что скульптуру сделают из бронзы и гранита.

Напомним, что Александр Лукашенко перед вылетом в Москву к президенту РФ Владимиру Путину встретился с главой МИД Узбекистана и белорусской космонавткой Мариной Василевской, которая 11 апреля прилетела в Минск после возвращения с Международной космической станции. Лукашенко присвоил Василевской звание Героя Беларуси.

Сама космонавтка описала свою миссию фразой «через тернии — к звездам», поскольку на МКС удалось улететь лишь со второй попытки из-за внештатной ситуации, в итоге экипаж корабля вместо нескольких часов провел в пути двое суток.