В Беларуси Chevrolet Corvette C3 продают с большой скидкой 11.04.2024, 21:09

Сколько хотят за американского «стилягу».

Конфискованный у наркокурьера Chevrolet Corvette C3 1976 года выпуска опять выставили на торги. Американский «стиляга» размещен на электронной торговой площадке ТД «Восточный».

В январе 2024 года машину пытались пустить с молотка со стартовой ценой Br158 175. Однако тогда желающих приобрести спорткар «с историей» не нашлось. До момента публикации Corvette еще несколько раз выставляли на торги, снижая стоимость.

Тем временем в пятницу, 12 апреля, состоится очередной аукцион по продаже эффектной американской тарги. На этот раз начальная цена – Br99,9 тыс., то есть 63% от того, что власти хотели получить изначально.

В Беларуси такой автомобиль в исправном и коллекционном состоянии можно приобрести почти в два раза дороже – за $59 тыс., или Br192,4 тыс.

Сделка с приобретением конфискованного С3 может показаться выгодной, однако стоит учитывать, что наркокурьера за рулем этой машины задержали в январе 2023 года, и с тех пор точно неизвестно, в каких условиях хранился автомобиль.

В данный момент в описании лота указано, что 5,7-литровое «могучее сердце» Corvette не запускается. Возможно, дело в какой-нибудь, мелочи, но это лучше выяснить, осмотрев авто до участия в аукционе.