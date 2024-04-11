Основные доноры стволовых клеток для белорусов — европейцы 11.04.2024, 21:24

Как доставляют донорский материал в Беларусь.

Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии проводит около 300 пересадок стволовых клеток детям и взрослым каждый год. Об этом сообщил замдиректора по гематологии МНПЦ Анатолий Усс, пишет агентство «Минск-Новости».

По его словам, идеально, если донор — это кровный близкий родственник пациента, например брат или сестра. Если таких доноров не находится, то врачи центра ищут подходящий вариант в республиканском регистре доноров стволовых клеток или за границей.

«Большая часть наших доноров — жители европейских стран (Польши, Германии, Франции, Австрии), а также западной части России, так как они близки нам по фенотипу. Мы тесно взаимодействуем с международным регистром доноров костного мозга и стволовых клеток», — пояснил Усс.

Он также объяснил, как в Беларусь доставляют донорский материал из Европы. Оказывается, курьер выезжает за границу, забирает там клетки и затем на самолете вылетает в Вильнюс, где его встречают.

«Курьер выезжает — как правило, это наш врач — с полным пакетом документом (с визой Минздрава). Прибывает на место, забирает трансплантат и — самолетом до Вильнюса. Там мы его встречаем. На границах всегда без проволочек. Курьеру трансплантата всегда зеленый свет! Все понимают — на кону жизнь человека», — рассказал он.

По данным Усса, в Беларуси сейчас есть примерно сто тысяч доноров стволовых клеток. Все они внесены в национальный регистр. Для многих пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями пересадка этих клеток — единственный шанс спасти жизнь.